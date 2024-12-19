Железные птицы и тонкие невидимые нити: раскрыты сбывшиеся пророчества Космы Этолийского

Святой равноапостольный Косма Этолийский, живший в 18 столетии, мог видеть через века. Именно он предсказал миру технический прогресс. В преддверии новогодних праздников, когда принято делиться предсказаниями известных людей о будущем, мы решили рассказать о том, что уже сбылось из его прогнозов.

Косма в свое время удивил современников рассказами о том, что когда-то по три-четыре селения будут жить в одном доме

Тогда, вероятно, на него все смотрели, как на чудака. Но сейчас это реальность, на которую просто не обращаешь внимания. Городская застройка - это, преимущественно, многоэтажные дома. И если пересчитать, количество их жильцов вполне может соответствовать количеству жителей нескольких сел.

Предрекал Этолийский и полеты железных птиц в небе. Как вы уже поняли, речь шла о самолетах.

Скоростные автомобили он описывал так: по дороге будут ехать телеги - без лошадей, но скоростью зайца.

Но самое интересное из сбывшихся предсказаний святого - появление мобильной связи и интернета. Он прогнозировал, что наступит час, когда мир будет окутан тонкими невидимыми нитями.