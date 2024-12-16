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Конец света возможен: от чего он может настать?

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Конец света возможен: от чего он может настать?
О разном
Фото из открытых источников

Сотни пророчеств можно найти в Сети о конце света. К счастью, пока ни одно из них не осуществилось. Но если глобальной катастрофы человечеству действительно не избежать, от чего она может произойти? Возможные причины перечислили авторы информационного агентства «Кулик».

Резкое падение уровня мирового океана

Звучит нереально? Тем не менее, это нельзя исключать в случае глобального похолодания либо тектонических изменений. В результате сначала вымрут обитатели морей и океанов, а затем и все живое на планете.

Океанская аноксия либо состояние, при котором океаны лишаются кислорода

Эмиссия сероводорода в случае его поднятия из глубин приведет к разрушению озонового слоя атмосферы.

Переворот в океане, при котором нижний и верхний слои поменяются местами, обернется дефицитом кислорода и вымиранием всего живого.

Угроза с неба

Падение гигантского астероида вполне может закончиться тем, что люди вымрут. Как в свое время произошло с динозаврами. Правда, в условиях современного технологического прогресса маловероятно, чтобы земные специалисты не смогли предотвратить реальную угрозу. 

Гамма-всплеск либо взрыв далекой звезды

Мощный поток гамма-лучей способен уничтожить жизнь на планете Земля.

Глобальное похолодание или глобальное потепление

В первом случае планета быстро охладится, превратившись в белую пустыню. Возникнут сложности с добычей воды, которые в конечном итоге приведут к гибели цивилизации.

Таяние льдов вследствие глобального потепления способно привести к снижению уровня кислорода.

Ядерная война

Причиной ее может стать исключительно человек. В свете последних геополитических событий риск ядерной войны как никогда велик.

Информационное агентство «Informing»

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