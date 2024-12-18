Vogue назвал «уродливые» кроссовки-балетки новым трендом

Новым трендом назвали «уродливую» модель женской обуви в редакции французской версии модного журнала Vogue. На это обратило внимание российское агентство «Лента».

«Уродливой» моделью называются кроссовки-балетки - эдакий гибрид спортивной и танцевальной обуви

В последнее время они набирают популярность, в том числе благодарч стараниям дизайнеров и известных брендов.

Кроссовки-балетки представлены в коллекциям Simone Rocha, Salomon, Vagabond и, даже, Nike.

Редактор Дэниел Роджерс считает, что появление подобной модели стало результатом сближения культуры мемов и уличной одежды. В результате в тренды выходят изделия, которые одновременно и привлекают людей, и отталкивают.