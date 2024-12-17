«Мир перевернет вверх дном»: чем грозит пророчество пророка Исайи о конце света

В свете геополитической напряженности в мире в Сети снова вспомнили о пророчестве пророка Исайи. Он говорил, что в один час на земле все изменится - Бог «перевернет мир вверх дном». После этого он никогда уже не сможет стать прежним.

Человечеству грозит Страшный суд. И начнется он внезапно.

Многие толкователи считают, что пророчество Исайи - о нашем времени

Ведь в Священном Писании есть такие слова: «Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями».

И тем не менее нет оснований полагать, что именно грехи нынешнего поколения землян станут той самой каплей, которая положит начало концу света. Но это не значит, что верующим не стоит задумываться о спасении души, пишет канал «Торжество православия».