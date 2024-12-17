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Власть темных сил ограничена: Откровение Иоанна Богослова сплотит человечество

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Власть темных сил ограничена: Откровение Иоанна Богослова сплотит человечество
О разном
Фото из открытых источников

СМИ раскрыли толкование пророчества Иоанна Богослова из последней книги Нового Завета. Откровение носит название Апокалипсис, пишет информационное агентство «Кулик».

Звучит оно грозно, но послание Иоанна Богослова появилось не с целью напугать, а чтобы донести до людей, что только вера и единство духа помогут пережить тяжелые времена.

Богослов писал, что добро всегда одержит победу над злом

Но только в том случае, если есть вера.

Апостол отмечал, что власть темных сил ограничена во времени. Речь о трех с половиной годах. Если конкретнее, 1260 днях.

После этого грядет торжество небесного Иерусалима.

Издание подчеркивает, что вера и покаяние людей помогут отсрочить такое событие, как Страшный суд.


Информационное агентство «Informing»

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