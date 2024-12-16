«Все беды от него»: Матрона Московская — о самом страшном звере

Святая Матрона Московская, предсказывая будущее, часто говорила, что нет страшнее зверя, чем человек. Она утверждала, что именно от него исходят все беды. Ее предостережения приводит ИА «Кулик».

Бесы вселяются в людей, поэтому и страшнее врага, чем человек, не найти. Это было не просто предупреждение из уст Матроны, а призыв к духовному очищению и праведной жизни.

Святая называла такие качества, как любовь и доброта, важнейшими инструментами в борьбе с темными силами

Ее слова особенно актуальны сейчас, когда многие утратили веру и духовные ориентиры, когда умы захватывают страхи и внутренние конфликты.

В былые времена спасительной соломинкой для части людей становились храмы. Сейчас же многие дистанцировались от веры, из-за чего внутренние «бесы» людей расправили крылья.

Матрона Московская в своих предсказаниях указывала на то, как важно бороться с тем, что человека разрушает изнутри.