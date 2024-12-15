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«Любят халяву больше нашего»: Побывавший в США россиянин поделился своим мнением об американцах

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«Любят халяву больше нашего»: Побывавший в США россиянин поделился своим мнением об американцах
О разном
Фото из открытых источников

Путешественник из России побывал в США и по возвращении в Россию поделился своим мнением об американцах. Его он изложил в своем блоге «#делайчехочешь» на «Дзене», обратило внимание агентство «Лента».

По словам россиянина, он был поражен стремлением жителей США сэкономить на покупке еды или вещей, а то и просто купить что-то за бесценок. 

Магазины, а также сети, это используют в своих целях. Например, завлекают клиентов, предлагая акции по типу «три товара по цене двух» либо что-то бесплатно за положительный отзыв.

«Чем дольше я живу и путешествую по США, тем сильнее убеждаюсь: наши американские друзья халяву любят так, что мы, можно сказать, еще и поучиться у них можем», — написал путешественник.

Мужчина также был поражен культом секонд-хендов и гаражных распродаж в США. В стране очень много сайтов и приложений, где американцы выставляют свои вещи, которые можно забрать бесплатно.

«Даже не верится, что в такой стране, как США, где деньги, казалось бы, решают все, такая щедрость», — заключил блогер.

Информационное агентство «Informing»

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