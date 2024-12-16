Следует остерегаться Китая: раскрыто пророчество провидицы Макарии о будущем России

Провидица Макария при жизни не только помогала паломникам исцеляться от болезни, но и обладала уникальным даром предсказывать будущем. О том, что старица пророчила России, раскрыло агентство «Кулик».

Что ждет Россию в будущем?

Провидица Макария советовала остерегаться Китая. Она говорила, что с этой страной следует держать ухо востро, иначе «возьмут половину земли». Неправильные решения могут обернуться большими проблемами и «придется по колено погрузиться в кровь».

И тем не менее, даже в этом случае Россия не проиграет, говорила она, а будущее у страны исключительно светлое.

«За Россией Господь», — так аргументировала она свои слова.

Макария напоминала, что правда всегда за теми, кто не теряет веры в Бога.