Что ждет человечество в 2025 году: обнародован прогноз индийской провидицы Арчены

Индийскую предсказательницу Арчену сейчас принято называть новой Вангой. Многие ее пророчества сбываются с поразительной точностью - например, о пандемии и СВО. Недавно женщина приехала в Россию, чтобы в эфире канала «Россия 1» рассказать о том, что ждет человечество в грядущем, 2025-м, году.

Тихой и спокойной жизни ждать не приходится

По словам Арчены, в 2025-м году в мире будет преобладать мощная и взрывоопасная энергия хаоса. А это значит, что возможны массовые волнения и конфликты.

Природа тоже будет против людей. Предсказательница предупредила о высокой вероятности возникновения природных катастроф и катаклизмов. Особенно, вначале 2025-го. Связаны они будут, преимущественно, с разгулом водной стихией.

Прорицательница увидела в будущем наводнения на западном побережье США. Затронуть стихия может Великобританию, Индию, Китай, а также скандинавские страны. Центральные районы России провидица из Индии назвала как самые безопасные, передает портал «Смотрим».