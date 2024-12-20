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Что ждет человечество в 2025 году: обнародован прогноз индийской провидицы Арчены

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Что ждет человечество в 2025 году: обнародован прогноз индийской провидицы Арчены
О разном
Фото из открытых источников
Индийскую предсказательницу Арчену сейчас принято называть новой Вангой. Многие ее пророчества сбываются с поразительной точностью - например, о пандемии и СВО. Недавно женщина приехала в Россию, чтобы в эфире канала «Россия 1» рассказать о том, что ждет человечество в грядущем, 2025-м, году.

Тихой и спокойной жизни ждать не приходится

По словам Арчены, в 2025-м году в мире будет преобладать мощная и взрывоопасная энергия хаоса. А это значит, что возможны массовые волнения и конфликты.
Природа тоже будет против людей. Предсказательница предупредила о высокой вероятности возникновения природных катастроф и катаклизмов. Особенно, вначале 2025-го. Связаны они будут, преимущественно, с разгулом водной стихией.
Прорицательница увидела в будущем наводнения на западном побережье США. Затронуть стихия может Великобританию, Индию, Китай, а также скандинавские страны. Центральные районы России провидица из Индии назвала как самые безопасные, передает портал «Смотрим».


Информационное агентство «Informing»

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