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«С 2025 года ситуация в России изменится радикально»: что предсказал математик-пророк Сидик Афган

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«С 2025 года ситуация в России изменится радикально»: что предсказал математик-пророк Сидик Афган
О разном
Фото из открытых источников

Математик Сидик Афган сочинил собственную формулу для прогнозирования событий, которые произойдут в мире в ближайшем будущем. Поэтому его часто называют прорицателем и пророком. По его словам, точность его прогнозов - 70-80%, что немало.

Что предсказывал Сидик Афган России?

Ничего плохого и страшного в его прогнозе нет, что уже хорошо. Наоборот, велика вероятность того, что все наладится.

«С 2025 года ситуация в России изменится радикально. РФ станет влиятельным государством, и это неизбежно», – цитирует слова математика-пророка издание «СибФМ».

Согласно его математическим вычислениям, 2025 год положит начало упадку США, что ускорит победу России. Америка, по словам Сидика, в следующем году истощит собственную мощь, а уже в 2027-ом перестанет быть сверхдержавой.

РИА «Информинг» ранее публиковал толкование последнего пророчества Серафима Саровского, из которого следует, что перед бурей в мире будет 15 лет относительного спокойствия.

Информационное агентство «Informing»

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