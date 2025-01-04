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Прогноз ученого Тодда: Украинский вопрос будет решен до 2027 года

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Прогноз ученого Тодда: Украинский вопрос будет решен до 2027 года
О разном
Фото из открытых источников

Ученый из Франции Эммануэль Тодд получил известность в мире и как предсказатель. Именно он в свое время предрек распад такой огромнейшей страны, как Советский Союз, Арабскую весну и мировой экономический кризис 2008 года. Новые его прогнозы о том, что, возможно, произойдет в будущем, изложены в книге «Поражение Запада». Она недавно вышла из печати.

Многих людей сейчас больше всего волнует, когда будет решен украинский кризис

Эммануэль Тодд считает, что это случится до 2027. По его мнению, в 2014 году у России после возвращения Крыма были возможности начать его решение.

Однако тот момент был неподходящим. В частности, страна не была готова к отключению от международной межбанковской системы платежей SWIFT и довольно жестким санкциям. Требовалось время на подготовку, которая, собственно, продлилась до 2022 года.

Украина потеряет 40 процентов своей территории. Возможно, раньше, возможно, до 2027 года, настаивает ученый.

Дольше вести боевые действия не получится, и на то есть военные и демографические причины, передает телеканал «Царьград».

Информационное агентство «Informing»

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