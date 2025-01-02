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Эти три знамения в Израиле ведут к концу света: пророчества уже сбываются

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Эти три знамения в Израиле ведут к концу света: пророчества уже сбываются
О разном
Фото из открытых источников

СМИ написали о предвестниках конца света. Согласно публикациям, они уже проявились или проявятся на территории Израиля, передает РИА «Информинг».

Все началось с появления Израиля

Самым ярким знамением на сегодня называют конфликт на Ближнем Востоке. В том числе израильский. На фоне случившегося многие обратились за ответами на волнующие вопросы к Библии.

Как и в более давние времена. К примеру, в Библии было сказано о восстановлении Земли Обетованной. И это стало пророческим. В 1948 году на карте мира появилось такое государство, как Израиль.

Это стало первым предзнаменованием. 

Конфликт между палестинцами и израильтянами за Иерусалим - второе знамение. Он не погас и ставит вопрос будущего ребром.

Оно будет зависеть от того, как будут развиваться события на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе.

Третье предзнаменование - разгорающиеся со все большей силой войны по всему миру...

Издание «Кулик» отмечает, что в сложившейся ситуации важно довериться Спасителю. Господь никогда не забывает о человеке и всегда подает ему руку помощи, о чем и гласит Священное Писание.

Информационное агентство «Informing»

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