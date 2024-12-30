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Кора планеты начнет трескаться, а магма - выходить на поверхность: в Сети распространяется пророчество о конце света в 2036 году

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Кора планеты начнет трескаться, а магма - выходить на поверхность: в Сети распространяется пророчество о конце света в 2036 году
О разном
Фото из открытых источников

В Сети начали называть новую дату конца света. Интернет-пользователи активно обсуждают некое пророчество. Правда, не уточняется, когда и кем оно было сделано.

Некоторые СМИ пишут, что оно - из сундука с предсказаниями, который якобы был найден в Сибири

Так вот, в соответствии с данным пророчеством, новой датой конца света назван 2036 год. Он, к слову, как и 2024-й, високосный.

Причиной конца света якобы станут глобальные изменения климата на Земле, связанные с астрономическими процессами и чрезмерной технологической нагрузкой на природу.

Из-за этого будто бы кора Земли пойдет трещинами, а магма начнет выходить на поверхность.

В данном пророчестве, автор которого неизвестен, указывается, что с вероятностью 99% большой разрыв земной коры произойдет в районе Марианской впадины. Объясняется это тем, что там она наиболее тонкая.

Информационное агентство «Informing»

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