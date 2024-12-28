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Индийский Нострадамус спрогнозировал, когда с России снимут санкции

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Индийский Нострадамус спрогнозировал, когда с России снимут санкции
О разном
Фото из открытых источников

Пунита Нахата принято называть Нострадамусом из Индии. Он сумел правильно предсказать многие события, которые произошли в мире. В канун Нового года россияне смогут увидеть его на программе «Прямой эфир». Прорицатель поведает, что ждет Россию и мир в 2025 году, а также спрогнозирует, когда наша страна избавится от санкций.

Градус напряжения начнет спадать весной, а к концу мая удастся достичь мирного соглашения по Украине

Пунит Нахата правильно предсказал масштабную пандемию коронавируса, катастрофическое землетрясение в Турции, уход в мир иной королевы Великобритании и, даже, специальную военную операцию.
Каким будет 2025 год? Пунит Нахата обещает, что гораздо лучше предыдущего.

Он увидел, что как минимум до конца марта следующего года весь мир будет погружен в конфликты.

Однако уже к концу весны градус напряжения станет спадать.

Начнут закладываться основы нового миропорядка, но, по словам пророка, мир объединится лишь к 2040 году.

России индийский Нострадамус обещает прекрасное. По его словам, следующие 60 лет станут лучшими для страны. Точкой отсчета станет реструктуризация, которая продлится до апреля 2026 года, передает портал «Смотрим».

Жёсткие санкции, как увидел прорицатель, с РФ начнут снимать уже в 2025 году. Мирного соглашения по Украине, утверждает он, удастся достичь уже к концу мая.

Информационное агентство «Informing»

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