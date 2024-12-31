В будущем США ожидает череда самых мощных за всю историю штормов: декабрьский только начало

Ученые предупреждают о возможном девятибалльном землетрясении и цунами в США. Говорят, такой мощи и разрушительной силы никогда в истории не было.

Землетрясения и цунами обрушатся на США

Британский таблоид Daily Mail пишет, что современные методы подводного картографирования помогли исследователям получить подробную информацию о Каскадной зоне субдукции - разломе протяженностью целых 970 км.

Предполагается, что он будет простираться от южной части Канады до северной Калифорнии.

Конкретные даты стихийного бедствия не называются, передаёт агентство «Кулик».

Напомним, утром 5 декабря в северной Калифорнии возникала паника из-за мощного землетрясения. Его магнитуда была оценена в 7 баллов.