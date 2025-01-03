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Математик Сидик Афган рассказал, когда республики бывшего Советского Союза объединятся вновь

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Математик Сидик Афган рассказал, когда республики бывшего Советского Союза объединятся вновь
О разном
Фото из открытых источников

Родившийся на свет в Афганистане гениальной математик Сидик Афган поделился серией своих новых прогнозов на будущее. На фоне геополитической напряженности, которая наблюдается в мире, они выдаются весьма интересными.

Будет ли ядерная катастрофа и когда?

Первый касается даты рождения следующего президента России. Афган утверждает, что новый правитель страны на свет появился в 1972 году, передает издание «Сам узнал».

Когда он придет к власти, не сообщается.

Согласно предсказанию математика, республики бывшего Советского Союза вновь объединятся. И случится это уже в краткосрочной перспективе. Возможно, в уже наступившем 2025 году.

Расчеты математика показали, что толчок к новому Союзу (возможно, он будет называться по-другому и иметь несколько иной формат) даст Украина. Он ожидает, что после этого взаимоотношения Москвы и Вашингтона станут заметно теплее.

Однако оставаться таковыми они будут недолго. Афган утверждает, что вначале четвертого десятилетия этого столетия Европа как единая распадется.

Глобального ядерного противостояния Сидик призывает не бояться. Его расчеты показали, что если оно и случится, то не ранее 2055 года.

Информационное агентство «Informing»

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