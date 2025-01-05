В Сети обсуждают пророчества Вольфа Мессинга о будущем России и всего мира

На фоне российско-украинского конфликта, израильско-палестинского противостояния, последних событий в Сирии, приведших к уходу от власти Башара Асада, в Сети вспомнили о пророчестве знаменитого прорицателя Вольфа Мессинга. О том, что он вещал, рассказало издание «МедиаПоток».

Как пишет источник, провидец говорил о неком событии, которые случится в начале двадцатых годов нынешнего века. Оно консолидирует общество. Благодаря этому страна достойно пройдет через испытания.

Вольф Мессинг предупреждал о двух врагах России

В своих рассказах он конкретизировал, что один будет открыто выказывать свою враждебность, тогда как второй скроет ее за маской дружбы.

Издание предполагает, что великий маг и прорицатель имел в виду Соединенные Штаты Америки и Китай. Он полагал, что РФ лучше избегать взаимодействия с этими двумя государствами ради предотвращения нового конфликта.

Вольф Мессинг также предрекал политические конфликты в в XXI веке, которые выльются в серьезный экономический кризис.

Хаос начнет царить во многих странах мира, будет процветать бедность и безработица.

При этом Мессинг, как и многие другие пророки и провидцы, не видел в будущем разгорания Третьей мировой войны.