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Знамения Апокалипсиса: Как спастись, если надвигается конец света

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Знамения Апокалипсиса: Как спастись, если надвигается конец света
О разном
Фото из открытых источников

С наступлением нового года СМИ принялись перечислять признаки, по которым можно распознать скорое наступление конца света.

Рай или геенна огненная

Издание «Кулик» ссылается на слова из Библии. Там сказано, что первым предвестником Второго пришествия Христа станет возвращение евреев на свои земли.

В древних записях говорилось о храме в Иерусалиме, который уже дважды был разрушен и восстановлен. Если здание падет третий раз, стоит ждать скорого Апокалипсиса.

Одним из предзнаменований конца света Святой апостол Павел называл массовое вероотступничество. В случае, если человечество погрязнет в грехах, последствия этого станут необратимыми.

После этого грядет Второе пришествие Христа, после которого людям доведется предстать перед Страшным судом.

Вердиктов возможно всего два. Если человека признают праведником, ему прямой путь в небесный рай.

Грешников же ждет геенна огненная.

Так что спасение человечества в руках самих людей, в том числе каждого отдельно взятого человека.

Информационное агентство «Informing»

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