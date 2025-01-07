Мрак и насилие окутают землю: какое будущее явилось Распутину

Григорий Распутин мог видеть будущее. Всем известно, что именно он напророчил начало Второй мировой войны. Недавно толкователи нашли заявление и о наших днях, пишет «МедиаПоток».

Так что же предсказывал Григорий Распутин?

По информации издания, он чётко видел противостояние Запада и Востока в борьбе за мировое господство. Также предупреждал о том, что люди будут видеть цветы зимой, а снег - летом. То есть, речь шла о глобальных климатических изменениях.

Много рассуждал он и о человеческой сущности. В частности, предупреждал, что люди станут эгоистичными, собственные интересы будут ставить превыше всего.

Алчность и ненависть возьмут вверх среди всех людских чувств.

Распутин предвидел и генетические эксперименты, которые приведут к созданию «существ», способных нести угрозу для человечества и окружающей среды.

Толкователи считают, что речь идет о современных технологиях с использованием искусственного интеллекта, в том числе о роботах.

Посещали Распутина ведения и о катастрофах, землетрясениях и многочисленных войнах на земле. В будущем, предупреждал он, человек все больше будет стремиться к насилию.

Мрачные краски будут повсюду и избежать их не получится.