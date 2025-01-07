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Ведет к Третьей мировой войне: в Сети обсуждают пророчество Ванги в книге 1964 года

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Ведет к Третьей мировой войне: в Сети обсуждают пророчество Ванги в книге 1964 года
О разном
Фото из открытых источников

В Сети не перестают обсуждать пророчество Ванги на 2025 год. Новые предсказания обнаружили на страницах книги, изданной в 1964 году. Они выдаются удивительно точными на фоне происходящих в мире событий, передает РИА «Informing».

Книга от 1964 года, в котором содержится пророчество Ванги, авторства Ушкинина И. И., уточняет Дзен-канал «Городские легенды».

Ванга предупреждала, что мир будет сотрясён целой серией природных катастроф и катаклизмов. Землетрясение участятся, чаще начнут извергаться вулканы, плюс планету охватят наводнения и засуха. Отдельным абзацем сказано о войнах - локальных и даже глобальных.

Ванга предсказывала Третью мировую войну

И начнётся она, по её мнению, вовсе не в Европе, как считают сейчас многие, а на Востоке.
Провидица уточняла, что поначалу она будет носить локальный характер, но со временем перерастёт в глобальное противостояние, которые закончится применением ядерного оружия.

Россию ожидает внутренняя нестабильность, предупреждала баба Ванга. Она говорила о высоких рисках междоусобиц, которые, в конце концов, удастся преодолеть.

Только после этого Россия станет мировым лидером.

Хотим отметить, что хотя Ванга получила мировое признание, к ее предсказанием, публикуемым СМИ, следует относиться с долей скептицизма. Слепо в них нельзя верить хотя бы потому, что книги могли быть переизданы много раз.

Многие фразы провидицы могли быть выдернуты журналистами из контекста - то есть, из той части, где речь шла совсем о другом. СМИ же просто адаптировали слова Ванги под современные события.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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