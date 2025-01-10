Семь святых старцев оставили свои пророчества о том, что ждет Россию в будущем

Семь святых старцев, живших в разные времена, оставили свои пророчества о том, что ждет Россию в будущем. Содержит они в том числе и предостережения.

Пройти через испытания, словно корабль сквозь мощный шторм

Преподобный Серафим Саровский говорил о том, что в результате тяжёлых испытаний России всё же удастся объединить все славянские народы вместе. Предвидел он и судьбу Турции. Незавидную. По мнению святого, она окажется разделенной.

Святитель Феофан Затворник напоминал, что Бог был милостив к России все время. Но предстоит многое осознать и переосмыслить.

«Если мы не изменим своего пути, то Бог пришлет нам иностранных учителей, которые окажутся необходимыми для нашего пробуждения», - цитирует слова старца ИАНЕД.

Молитесь, имейте добрые помыслы - и тогда Господь смилуется

А вот Иеромонах Аристоклий незадолго до своей кончины предупреждал, что человечеству стоит приготовиться к Суду Божьему. Начнется он в России, но избежать его никому не удастся.

По словам старца, Россия станет местом испытаний, поэтому людям надо молиться и жить с добрыми помыслами. И тогда Господь смилуется.

Преподобный Анатолий Оптинский также призывал молиться. Россия тогда выдержит испытания, пройдя, словно корабль, сквозь мощный шторм.

Святитель Феофан Полтавский предполагал, что в будущем Россию ждёт восстановление монархии.

Преподобный Серафим Вырицкий видел, что многие люди отвернутся от Бога ради материальных благ. Поэтому наступит время тёмных сил. Но спасение, по его мнению, будет исходить именно от земель русских.

Преподобный Иоанн Шанхайский, как и другие старцы, рекомендовал укрепляться в вере. И тогда воспрянет правда на земле.