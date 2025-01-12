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Грядет кровавое побоище: «МК» рассказал, о чем предупреждают мир и Россию в своих пророчествах святые старцы с Афона

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Грядет кровавое побоище: «МК» рассказал, о чем предупреждают мир и Россию в своих пророчествах святые старцы с Афона
О разном
Фото из открытых источников

О предсказаниях святых старцев с горы Афон, касающихся будущего всего мира в целом, и России, в частности, рассказал «Московский комсомолец».

Пророчества старцев с горы Афон предсказывают сложные времена для всего мира

В одном из них говорится, что Соединенные Штаты Америки столкнутся с масштабным наводнением, которое приведет к серьезным последствиям и масштабной миграции населения. В том числе межконтинентальной.

Россия также не останется в стороне от этих событий, поскольку даже на ее территорию хлынет поток беженцев с затопленных территорий.

Старцы предсказывают, что эти люди займут все свободные места.

Несмотря на то, что прямого военного конфликта между Россией и США не предвидится, геополитическая борьба между странами будет продолжаться и окончания ей не видно.

Одной из горячих точек станет Европа, где разразится масштабный вооруженный конфликт между Турцией и Грецией за контроль над Константинополем.

Этот конфликт спровоцирует глубокий раскол в европейском обществе и приведет к глобальному кризису.

Старцы предупреждают, что причиной всех этих бедствий является человеческая бездуховность и эгоизм. Они призывают людей отказаться от вражды и нетерпимости.

Информационное агентство «Informing»

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