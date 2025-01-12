России и Европе грозит тяжелая судьба: обнародовано пророчество святителя Игнатия

Толкователи предсказаний обнародовали пророчество святого Игнатия Брянчанинова. Он предупреждал о непростых временах для Европы и России. Об этом пишет издание «Новосвят».

Святитель Игнатий утверждал, что духовная борьба России с внешними врагами неразрывно связана с внутренней борьбой за веру.

Отклонение от православных устоев ослабит российский народ, сделает его уязвимым перед искушениями.

Святой призывал к возрождению духовности и укреплению связи с Богом, чтобы страна могла реализовать свой огромный потенциал и стать духовным лидером.