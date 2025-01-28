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Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

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Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина
Политика
Фото из открытых источников

Американский телеведущий Такер Карлсон дал интервью своему коллеге Мэтту Таибби. В ходе разговора он сделал сенсационное заявление, передает НТВ.

По словам Карлсона, администрация 46-го президента США Джозефа Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина. Телеведущий намекнул на ключевую роль в этом экс-госсекретаря Энтони Блинкена.

Он якобы настаивал на «настоящей войне» с Россией.

«Администрация Байдена пыталась убить Путина. Это просто безумие», — высказался Такер Карлсон.

При этом каких-либо подробностей американский журналист не привел. 

На заявление Карлсона люди из команды бывшего американского президента пока не отреагировали. Не комментировали слова ведущего и в Кремле.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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