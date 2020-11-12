Критикам не понравилась новая «Малефисента»

Вчера, 23:13

Ольга Громова

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Критикам не понравилась новая «Малефисента»

Негативные отзывы посыпались от критиков на новый фильм Walt Disney «Малефисента 2: Владычица тьмы».

Судя по статистике, которую предоставил агрегатор профессиональных рецензий - портала Rotten Tomatoes, большинству западных критиков не понравился этот фильм. Сейчас на новую «Малефисенту» зафиксирован 42-процентный рейтинг на основе трех десятков рецензий.

«Эта Малефисента разочаровывает, хотя Джоли, конечно, старается как может, как и Фаннинг, которая воспринимает этот фильм так же серьезно, как и все остальное в своей карьере», - комментирует фильм автор The Guardian Питер Брэдшоу.

В разгромных рецензиях говорится о том, что авторы картины не смогли до конца воспользоваться талантом Анджелины Джоли. Хотя актриса и пыталась вытянуть ситуацию, в одиночку, без помощи команды профессионалов, ей это не удалось.

Питер Дебруж из Variety назвал «истинными злодеями» тех, кто работал над этим фильмом, поскольку они «саботировали канон студии Диснея изнутри».

Хотя были и более мягкие отзывы. Так, Моника Кастилло из The Wrap, считает, что некоторые сцены фильма сняты прекрасно, но соединить их в единую яркую картину не удалось.

У первой серии «Малефисенты» поначалу тоже был не очень высокий рейтинг. От критиков картина получила лишь 53%. Но в прокате она пользовалась успехом и многим зрителям очень понравилась.

Напомним, в первой части Малефисента смогла отстоять волшебное царство в противостоянии с алчным королем. Вторая часть рассказывает о событиях, которые происходят после того как Малефисента наложила чары на королевство. В российский прокат продолжение приключений злой волшебницы выходит уже 17 октября.


Источник: Информационное агентство «Informing»

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Критикам не понравилась новая «Малефисента»

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