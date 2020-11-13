Азербайджан просит российских миротворцев помочь им в Карабахе

Азербайджан просит российских миротворцев помочь обеспечить ему коридор в город Шуши. Об этом информирует военкор Семен Пегов со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ.
По данным автора Телеграм-канала WarGonzo, на текущий момент силы Баку пока не контролируют ни одного подъезда к городу.
Но стоит понимать, что там не проходит даже грунтовая дорога, имеется лишь колея, оставленная гусеничной техникой, которую Баку на данный момент заводит в Шуши.
Именно из-за отсутствия дороги, объясняет военкор, из многострадального Шуши, за который шли бои в течение нескольких суток, на текущий момент пока нет ни одного гражданского репортажа. Туда попросту не добраться, констатирует он.
Эксперты, в свою очередь, сообщают, что российские миротворцы не намерены предоставлять Баку какие-то дополнительные транспортные коридоры, о которых нет речи в подписанном трехстороннем соглашении от десятого ноября.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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