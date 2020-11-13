Азербайджан просит российских миротворцев помочь им в Карабахе

Сегодня, 11:10

Ольга Громова

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Азербайджан просит российских миротворцев помочь им в Карабахе

Азербайджан просит российских миротворцев помочь обеспечить ему коридор в город Шуши. Об этом информирует военкор Семен Пегов со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ.

По данным автора Телеграм-канала WarGonzo, на текущий момент силы Баку пока не контролируют ни одного подъезда к городу.

«Сейчас нельзя сесть на автобус в Баку и добраться до Шуши. Единственный возможный маршрут — спецназовский. Из Гадрута через то самое «адское ущелье», - объясняет Пегов.

Но стоит понимать, что там не проходит даже грунтовая дорога, имеется лишь колея, оставленная гусеничной техникой, которую Баку на данный момент заводит в Шуши.

Именно из-за отсутствия дороги, объясняет военкор, из многострадального Шуши, за который шли бои в течение нескольких суток, на текущий момент пока нет ни одного гражданского репортажа. Туда попросту не добраться, констатирует он.

«Азербайджан, разумеется, построит нормальную дорогу через адское ущелье. Спустя какое-то время. Но пока что контроль над городом остается номинальным», - считает Семен Пегов.

Эксперты, в свою очередь, сообщают, что российские миротворцы не намерены предоставлять Баку какие-то дополнительные транспортные коридоры, о которых нет речи в подписанном трехстороннем соглашении от десятого ноября.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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