Танки ВС Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Азербайджанские танки остановились по дороге на Ереван.
По мнению бывшего главы спецслужбы «Натив» Якова Кедми, подписание трехстороннего договора о мире очень своевременно: армия Армении на этом этапе военного конфликта просто не могла бы дальше сопротивляться. Причину этого эксперт видит в неумении воевать в современных условиях и современным оружием. Хоть такое оружие и имеется у ВС, но правильно его использовать они не смогли.
Кроме того, Кедми обратил внимание на несоблюдение Ереваном простейших военных правил о маскировке танков и ракетных установок. Вместе с этим не было и грамотного командования, и правильного маневрирования войсками и техникой.
Кедми уверен: если бы не было подписано соглашение, в скором времени группировку армянских ВС из 20 тыс. человек окружил бы противник и захватил бы Степанакерт.
В недоумении оказался Кедми от призывов на митингах в Ереване некоторых армян, требовавших убрать российских миротворцев из НКР.
Мирный договор был подписан 9 ноября. Чтобы помочь местному населению восстановить мирную жизнь, в регион отправились российские миротворцы.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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