Танки ВС Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Сегодня, 15:25

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Танки ВС Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Азербайджанские танки остановились по дороге на Ереван.

По мнению бывшего главы спецслужбы «Натив» Якова Кедми, подписание трехстороннего договора о мире очень своевременно: армия Армении на этом этапе военного конфликта просто не могла бы дальше сопротивляться. Причину этого эксперт видит в неумении воевать в современных условиях и современным оружием. Хоть такое оружие и имеется у ВС, но правильно его использовать они не смогли.


«Это бездарность, которую проявили армянские военные и которая потребовала большого героизма от солдат и офицеров противостоять силам, которые воюют лучше. Но героизмом не решается. Решается все тактикой, вооружением, оперативными способностями», - разбирает ситуацию специалист.

Кроме того, Кедми обратил внимание на несоблюдение Ереваном простейших военных правил о маскировке танков и ракетных установок. Вместе с этим не было и грамотного командования, и правильного маневрирования войсками и техникой. 

«Ребята пошли на убой, а те, которые увернулись, сейчас бушуют», - считает он.

Кедми уверен: если бы не было подписано соглашение, в скором времени группировку армянских ВС из 20 тыс. человек окружил бы противник и захватил бы Степанакерт. 

«Пошли бы они после этого на Ереван – не знаю. Но если бы захотели, их некому было бы останавливать. Это был бы полный окончательный разгром», - полагает израильский эксперт.

В недоумении оказался Кедми от призывов на митингах в Ереване некоторых армян, требовавших убрать российских миротворцев из НКР. 

«А кого прислать, американскую морскую пехоту, что ли?» - недоумевает военный.

Мирный договор был подписан 9 ноября. Чтобы помочь местному населению восстановить мирную жизнь, в регион отправились российские миротворцы.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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