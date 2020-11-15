Танки ВС Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Азербайджанские танки остановились по дороге на Ереван.

По мнению бывшего главы спецслужбы «Натив» Якова Кедми, подписание трехстороннего договора о мире очень своевременно: армия Армении на этом этапе военного конфликта просто не могла бы дальше сопротивляться. Причину этого эксперт видит в неумении воевать в современных условиях и современным оружием. Хоть такое оружие и имеется у ВС, но правильно его использовать они не смогли.

«Это бездарность, которую проявили армянские военные и которая потребовала большого героизма от солдат и офицеров противостоять силам, которые воюют лучше. Но героизмом не решается. Решается все тактикой, вооружением, оперативными способностями», - разбирает ситуацию специалист.

Кроме того, Кедми обратил внимание на несоблюдение Ереваном простейших военных правил о маскировке танков и ракетных установок. Вместе с этим не было и грамотного командования, и правильного маневрирования войсками и техникой.

«Ребята пошли на убой, а те, которые увернулись, сейчас бушуют», - считает он.

Кедми уверен: если бы не было подписано соглашение, в скором времени группировку армянских ВС из 20 тыс. человек окружил бы противник и захватил бы Степанакерт.

«Пошли бы они после этого на Ереван – не знаю. Но если бы захотели, их некому было бы останавливать. Это был бы полный окончательный разгром», - полагает израильский эксперт.

В недоумении оказался Кедми от призывов на митингах в Ереване некоторых армян, требовавших убрать российских миротворцев из НКР.

«А кого прислать, американскую морскую пехоту, что ли?» - недоумевает военный.

Мирный договор был подписан 9 ноября. Чтобы помочь местному населению восстановить мирную жизнь, в регион отправились российские миротворцы.