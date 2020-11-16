Мурашко заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

Сегодня, 17:25

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Мурашко заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

Глава Минздрава заявил о необходимости признать право медиков на ошибки.

Как накануне заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на онлайн-форуме «Всемирный день качества», бывают ситуации, когда медики работают в условиях экстремальной нагрузки, и общество должно признать, что они имеют право на ошибки. 

Министр уверен: россиянам нужно переосмыслить некоторые свои взгляды, касающиеся безопасности и признания реальности рисков в системе здравоохранения. 
В частности, он заявил: 

«Требуется также пересмотр роли пациента в системе здравоохранения, включая обеспечение безопасности помощи, а также ответственность пациентов за собственное здоровье».

Сейчас, по словам Мурашко, два ведомства - Минздрав и Росздравнадзор - делают особый акцент на безопасности как больных, так и медработников, имеющих дело с коронавирусными пациентами. По его мнению, сейчас важно отказаться от патерналистских отношений «врач-пациент» и постепенно переходить к настоящему партнерству. 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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