Мурашко заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

Глава Минздрава заявил о необходимости признать право медиков на ошибки.

Как накануне заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на онлайн-форуме «Всемирный день качества», бывают ситуации, когда медики работают в условиях экстремальной нагрузки, и общество должно признать, что они имеют право на ошибки.

Министр уверен: россиянам нужно переосмыслить некоторые свои взгляды, касающиеся безопасности и признания реальности рисков в системе здравоохранения.

В частности, он заявил:

«Требуется также пересмотр роли пациента в системе здравоохранения, включая обеспечение безопасности помощи, а также ответственность пациентов за собственное здоровье».

Сейчас, по словам Мурашко, два ведомства - Минздрав и Росздравнадзор - делают особый акцент на безопасности как больных, так и медработников, имеющих дело с коронавирусными пациентами. По его мнению, сейчас важно отказаться от патерналистских отношений «врач-пациент» и постепенно переходить к настоящему партнерству.