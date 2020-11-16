Мурашко заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

Глава Минздрава заявил о необходимости признать право медиков на ошибки.
Как накануне заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на онлайн-форуме «Всемирный день качества», бывают ситуации, когда медики работают в условиях экстремальной нагрузки, и общество должно признать, что они имеют право на ошибки.
Министр уверен: россиянам нужно переосмыслить некоторые свои взгляды, касающиеся безопасности и признания реальности рисков в системе здравоохранения.
В частности, он заявил:
Сейчас, по словам Мурашко, два ведомства - Минздрав и Росздравнадзор - делают особый акцент на безопасности как больных, так и медработников, имеющих дело с коронавирусными пациентами. По его мнению, сейчас важно отказаться от патерналистских отношений «врач-пациент» и постепенно переходить к настоящему партнерству.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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