Жители Сочи принялись сдавать в аренду балконы на несколько часов

Предприимчивые жители Сочи изыскали способ заработать на туристах и осенью.
Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки многие россияне начали работать в удаленном режиме. И их очень интересуют предложения сочинцев, которые сдают балконы своих квартир в аренду.
Оплату берут почасово, при этом гарантируют комфортные условия работы. Балконы оборудованы всем необходимым и радуют прекрасным пейзажем. Некоторые хозяева готовы арендаторам предоставлять по требованию бесплатный чай или кофе, чтобы лучше думалось перед ноутбуком.Час аренды такого рабочего балкона в Сочи обойдется от 150 до 250 рублей. И это совсем недорого, считают сочинцы, ибо коворкинги, кафе и отели сдают подобные рабочие места гораздо дороже.
Желающих снять балкон в Сочи хватает. Тем более что многие из тех, кто вынужден работать дистанционно, приехали в этот южный город специально.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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