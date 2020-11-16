Жители Сочи принялись сдавать в аренду балконы на несколько часов

Вчера, 22:20

Ольга Громова

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Жители Сочи принялись сдавать в аренду балконы на несколько часов

Предприимчивые жители Сочи изыскали способ заработать на туристах и осенью.

Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки многие россияне начали работать в удаленном режиме. И их очень интересуют предложения сочинцев, которые сдают балконы своих квартир в аренду.

Оплату берут почасово, при этом гарантируют комфортные условия работы. Балконы оборудованы всем необходимым и радуют прекрасным пейзажем. Некоторые хозяева готовы арендаторам предоставлять по требованию бесплатный чай или кофе, чтобы лучше думалось перед ноутбуком.

Час аренды такого рабочего балкона в Сочи обойдется от 150 до 250 рублей. И это совсем недорого, считают сочинцы, ибо коворкинги, кафе и отели сдают подобные рабочие места гораздо дороже.

Желающих снять балкон в Сочи хватает. Тем более что многие из тех, кто вынужден работать дистанционно, приехали в этот южный город специально.

«Я до того, как найти это место, пробовала разные варианты. Я пыталась работать даже в машине, но все равно это не то. Сейчас мы находимся в Сочи, этот город достаточно популярным стал после того, как всех перевели на удаленку. Все захотели жить поближе к теплу», - рассказала Наталья Тараненко, снимающая балкон в Сочи, изданию «Сочи-Экспресс».

Источник: Информационное агентство «Informing»

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