Миротворцы России продвигаются вглубь Нагорного Карабаха

Сегодня, 00:20

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Миротворцы России продвигаются вглубь Нагорного Карабаха

О продвижении российских миротворцев вдоль зоны карабахского конфликта сообщили военные журналисты. Отмечается, что в рамках миротворческой миссии Россия внедрила в Нагорный Карабах несколько единиц танков, артиллерии и ударных вертолётов, что ставит под вопрос «миротворческий» характер миссии российских военных. 

Фиксирование военными наблюдателями появившиеся на территории Карабаха российские танки, средства артиллерии и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24 вызвало у экспертов массу вопросов касательно того, для чего необходимо столько военного оснащения, если предполагается миротворческая миссия. Некоторые аналитики заявляют, что вероятно возникновение какого-то локального конфликта, вследствие чего РФ и оснащает своих миротворцев мощной военной техникой.


«Пока не совсем понятно для чего российским миротворцам на территории Карабаха необходимы ударные вертолёты. Российская сторона определённо поддерживает Армению как своего важнейшего союзника, но выступает на стороне Азербайджана, не признавая существование Нагорно-Карабахской Республики. Против кого предполагается применять ударные винтокрылые машины – не очень ясно, и это вызывает множество вопросов», - сказал военный наблюдатель. 

Эксперты высказывают предположение, что российские военные могут применить силу по отношении к армии НКР, отдельные подразделения которой не согласны выполнять достигнутые договорённости между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что на данный момент в составе российского миротворческого контингента находятся 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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