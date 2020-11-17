Миротворцы России продвигаются вглубь Нагорного Карабаха

О продвижении российских миротворцев вдоль зоны карабахского конфликта сообщили военные журналисты. Отмечается, что в рамках миротворческой миссии Россия внедрила в Нагорный Карабах несколько единиц танков, артиллерии и ударных вертолётов, что ставит под вопрос «миротворческий» характер миссии российских военных.
Фиксирование военными наблюдателями появившиеся на территории Карабаха российские танки, средства артиллерии и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24 вызвало у экспертов массу вопросов касательно того, для чего необходимо столько военного оснащения, если предполагается миротворческая миссия. Некоторые аналитики заявляют, что вероятно возникновение какого-то локального конфликта, вследствие чего РФ и оснащает своих миротворцев мощной военной техникой.
Эксперты высказывают предположение, что российские военные могут применить силу по отношении к армии НКР, отдельные подразделения которой не согласны выполнять достигнутые договорённости между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что на данный момент в составе российского миротворческого контингента находятся 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Источник: Информационное агентство «Informing»
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