Роспотребнадзор выявил мутацию коронавируса SARS-CoV-2 в Сибири

О новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую выявили в Сибири, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19», который проходил в онлайн-формате, она сообщила, что в Сибирском регионе распространяется мутация коронавирусной инфекции. Но пока это единичные варианты, а не отдельная для этого региона мутация SARS-CoV-2.

По ее словам, в Санкт-Петербурге и Челябинской области была выявлена мутация, которая имеет сниженную чувствительность к сыворотке реконвалесцентов, содержащих антитела к коронавирусу.

Глава Роспотребнадзора отметила, что мутации SARS-CoV-2 не влияют на эпидситуацию. Вирус проходит этапы мельчайших изменений, которые заметны специалистам. Эти изменения не усиливают, и не ослабляют его.

Попова ранее сообщила, что в России циркулирует несколько мутаций SARS-CoV-2, завезенных из Европы и Азии, но не из Китая.

Отметим, за последние сутки в России зафиксировано 442 смерти. Это новый рекорд смертей от COVID-19. Всего же коронавирусная инфекция убила уже 33 931 человек.