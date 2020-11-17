Роспотребнадзор выявил мутацию коронавируса SARS-CoV-2 в Сибири

Сегодня, 16:20

Анна Лисова

0

Image 16+
Роспотребнадзор выявил мутацию коронавируса SARS-CoV-2 в Сибири

О новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую выявили в Сибири, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19», который проходил в онлайн-формате, она сообщила, что в Сибирском регионе распространяется мутация коронавирусной инфекции. Но пока это единичные варианты, а не отдельная для этого региона мутация SARS-CoV-2.

По ее словам, в Санкт-Петербурге и Челябинской области была выявлена мутация, которая имеет сниженную чувствительность к сыворотке реконвалесцентов, содержащих антитела к коронавирусу.

Глава Роспотребнадзора отметила, что мутации SARS-CoV-2 не влияют на эпидситуацию. Вирус проходит этапы мельчайших изменений, которые заметны специалистам. Эти изменения не усиливают, и не ослабляют его.

Попова ранее сообщила, что в России циркулирует несколько мутаций SARS-CoV-2, завезенных из Европы и Азии, но не из Китая.

Отметим, за последние сутки в России зафиксировано 442 смерти. Это новый рекорд смертей от COVID-19. Всего же коронавирусная инфекция убила уже 33 931 человек.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Владимир Путин допускает производство вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

Сегодня, 16:45

Роспотребнадзор выявил мутацию коронавируса SARS-CoV-2 в Сибири

Сегодня, 16:20

Итальянская компания подтвердила поставку антидепрессанта в российские аптеки

Вчера, 23:30

Жители Сочи принялись сдавать в аренду балконы на несколько часов

Вчера, 22:20

Мурашко заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

Вчера, 17:25

Что изменится с 1 августа 2019 в жизни россиян

30-07-2019, 10:14

Bloomberg: ставка России на золотой запас оправдалась

26-06-2019, 11:48

Опубликована программа праздника «Алые паруса 2019» в Петербурге

23-06-2019, 11:34

Сегодня состоится 17-я «Прямая линия с Путиным»

20-06-2019, 10:22

Ургант высмеял предвыборную программу певицы Вики Цыгановой

15-06-2019, 11:44

Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль» из-за коммунистов

13-06-2019, 12:28

День России: что за праздник отмечают 12 июня россияне

12-06-2019, 07:38

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

9-06-2019, 09:07

Концерт у стен Кремля в День России 12 июня: кто будет выступать

9-06-2019, 08:54

Сериал «Чернобыль»: ликвидаторы аварии на ЧАЭС прокомментировали сюжет

6-06-2019, 13:27

Официальные результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте»

6-06-2019, 07:32

Ураза Байрам: что за праздник отмечают сегодня мусульмане

4-06-2019, 10:15

Стало известно, когда будут объявлены результаты ЕГЭ по русскому языку

3-06-2019, 14:36

«Отцовский капитал»: что это такое и кто его получит

29-05-2019, 11:50

Журналист Кирилл Гурьев вызвал Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа

23-05-2019, 12:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров