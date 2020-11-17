Трамп запросил варианты нападения на ядерный объект Ирана

На минувшей неделе действующий президент Дональд Трамп запросил варианты атаки на главный ядерный объект Ирана, но в конечном итоге отказался от этого драматического шага, пишет The New York Times со ссылкой на свой информированный источник.

По сведениям газеты, такой запрос от главы Белого дома поступил в минувший четверг, когда он встречался с высокопоставленными чиновниками по нацбезопасности, включая вице-президента Майка Пенса, своего нового исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера и генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Особо подчеркивается, что советники убедили американского лидера отказаться от этого шага или, хотя бы, повременить.

Все четыре года своего президентства Трамп вел агрессивную политику в отношении Ирана, вышел из ядерной сделки и ввел экономические санкции.

Аналитики полагают, что Трамп, который с вероятностью 99,9 процентов проиграл на выборах президента, но до последнего намерен оспаривать результаты, попытается под конец своей каденции сделать все для того, чтобы любая попытка Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном была обречена на провал.

The Times обратила внимание на то, что запрос от Трампа на варианты атаки на Иран поступил после того, как появился отчет ООН, согласно которому Иран завершил перевод первого каскада усовершенствованных центрифуг с наземного завода на своем основном заводе по обогащению урана на подземный.

Запасы низкообогащенного урана Ирана в 2,4 тонны на текущий момент намного превышают установленный по сделке предел в 202,8 кг.

В январе Трамп приказал нанести удар с американского беспилотника, в результате которого в аэропорту Багдада был убит иранский военный генерал Касем Сулеймани.

Трамп, как подметили обозреватели, склонен к локальным конфликтам, но при этом за годы своего президентства стремился вывести США из глобальных конфликтов, которые, в его понимании, являются «бесконечными войнами».

Удар по главному ядерному объекту Ирана в Натанзе, если нынешний хозяин Белого дома на него все же решится, способен очень быстро перерасти в громадный региональный конфликт. И главная цель, которую может преследовать Трамп на этот раз - создать серьезный внешнеполитический вызов для нового президента США - Джозефа Байдена.