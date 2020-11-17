Владимир Путин допускает производство вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

Во вторник 17 ноября на саммите БРИКС российский президент Владимир Путин заявил, что странам нужно объединять усилия, направленные на производство антикоронавирусных вакцин. И добавил, что Россия уже создала эффективные и безопасные препараты.

«Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство... И конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», - подчеркнул Путин.

У некоторых стран из БРИКС уже имеется опыт сотрудничества в области здравоохранения. Согласно Уфимской декларации, страны-подписанты совместными усилиями предотвращали инфекционные эпидемии. Благодаря полученному опыту они сегодня оперативно обмениваются наработками по борьбе с COVID-19.

«В ситуации с COVID-19 нам было на что опереться... Полагаем также важным ускорить формирование единого центра разработки и исследования вакцин БРИКС», - призвал российский лидер.

Несколько дней назад в Индию переправили партию российской вакцины «Спутник V», созданной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Как отметил тогда глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия передает наработанные технологии по производству лекарства трем компаниям из Индии. По такой же схеме российский препарат будут производить в Бразилии и Китае.

На сегодняшний день заявки на приобретение более 1,2 млн доз «Спутник V» поступили из 50 стран.

Вместе с тем в прошлом месяце в ВОЗ была направлена заявка на ускоренную регистрацию, а также переквалификацию «Спутник V». При одобрении в ведомстве препарата его включат в специальный список международных закупочных организаций, благодаря чему вакцина станет доступной для остального мира.