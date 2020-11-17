Владимир Путин допускает производство вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

Сегодня, 16:45

0

Image 16+
Владимир Путин допускает производство вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

Во вторник 17 ноября на саммите БРИКС российский президент Владимир Путин заявил, что странам нужно объединять усилия, направленные на производство антикоронавирусных вакцин. И добавил, что Россия уже создала эффективные и безопасные препараты.

«Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство... И конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», - подчеркнул Путин.

У некоторых стран из БРИКС уже имеется опыт сотрудничества в области здравоохранения. Согласно Уфимской декларации, страны-подписанты совместными усилиями предотвращали инфекционные эпидемии. Благодаря полученному опыту они сегодня оперативно обмениваются наработками по борьбе с COVID-19. 

«В ситуации с COVID-19 нам было на что опереться... Полагаем также важным ускорить формирование единого центра разработки и исследования вакцин БРИКС», - призвал российский лидер.

Несколько дней назад в Индию переправили партию российской вакцины «Спутник V», созданной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Как отметил тогда глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия передает наработанные технологии по производству лекарства трем компаниям из Индии. По такой же схеме российский препарат будут производить в Бразилии и Китае. 
На сегодняшний день заявки на приобретение более 1,2 млн доз «Спутник V» поступили из 50 стран.

Вместе с тем в прошлом месяце в ВОЗ была направлена заявка на ускоренную регистрацию, а также переквалификацию «Спутник V». При одобрении в ведомстве препарата его включат в специальный список международных закупочных организаций, благодаря чему вакцина станет доступной для остального мира.

Источник: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Владимир Путин допускает производство вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

Сегодня, 16:45

Роспотребнадзор выявил мутацию коронавируса SARS-CoV-2 в Сибири

Сегодня, 16:20

Итальянская компания подтвердила поставку антидепрессанта в российские аптеки

Вчера, 23:30

Жители Сочи принялись сдавать в аренду балконы на несколько часов

Вчера, 22:20

Мурашко заявил о необходимости признать право медиков на ошибки

Вчера, 17:25

Что изменится с 1 августа 2019 в жизни россиян

30-07-2019, 10:14

Bloomberg: ставка России на золотой запас оправдалась

26-06-2019, 11:48

Опубликована программа праздника «Алые паруса 2019» в Петербурге

23-06-2019, 11:34

Сегодня состоится 17-я «Прямая линия с Путиным»

20-06-2019, 10:22

Ургант высмеял предвыборную программу певицы Вики Цыгановой

15-06-2019, 11:44

Роскомнадзор может запретить сериал «Чернобыль» из-за коммунистов

13-06-2019, 12:28

День России: что за праздник отмечают 12 июня россияне

12-06-2019, 07:38

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

9-06-2019, 09:07

Концерт у стен Кремля в День России 12 июня: кто будет выступать

9-06-2019, 08:54

Сериал «Чернобыль»: ликвидаторы аварии на ЧАЭС прокомментировали сюжет

6-06-2019, 13:27

Официальные результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте»

6-06-2019, 07:32

Ураза Байрам: что за праздник отмечают сегодня мусульмане

4-06-2019, 10:15

Стало известно, когда будут объявлены результаты ЕГЭ по русскому языку

3-06-2019, 14:36

«Отцовский капитал»: что это такое и кто его получит

29-05-2019, 11:50

Журналист Кирилл Гурьев вызвал Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа

23-05-2019, 12:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров