Прием антибиотиков в раннем детстве повышает риск долгосрочных нарушений здоровья

Ученые отмечают, что вирусы и бактерии год от года становятся все более резистентными к ряду лекарственных препаратов. Поэтому фарминдустрия не стоит на месте, разрабатывая более мощные средства, которые способны оказать на организм сильный эффект.

Изучив множество данных, американские ученые из Майо пришли к выводу, что если детей до двухлетнего возраста подвергать лечению антибиотиками, в дальнейшем у них могут проявиться серьезные заболевания. Материал на эту тему опубликовало издание Mayo Clinic Proceedings.

Так, эксперты изучали информацию о 14,5 тыс. американцев. 70% из них в раннем детстве лечили антибиотиками. К зрелому возрасту люди из этой группы приобрели такие патологии, как астма, аллергический ринит, лишний вес и ожирение, пищевые аллергии, атопическай дерматит. У некоторых респондентов обнаружились даже психические расстройства.

Руководитель исследований, доктор философии, исследователь Центра по проблемам старения имени Роберта и Арлин Когод в клинике Майо Натан ЛеБрассер высказал мнение, что это может быть связано с действием антибиотиков и их комбинаций на увеличение возможностей формирования хронического состояния. Углубленное изучение вопроса показало, что потенциальная патология в будущем зависит от самого антибиотика, а также от его дозы, полученной в детстве. Причем, особой разницы - мальчик или девочка - не выявлено.

Сами ученые говорят, что они находятся лишь на начальном этапе масштабного эксперимента. И его результаты будут использоваться при формировании протоколов терапевтического лечения.

Источник: Информационное агентство «Informing»