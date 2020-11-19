Армянский доброволец поделился своим видением конфликта в Нагорном Карабахе

После боев в Нагорном Карабахе ополченцы рассказали о том, в каких условиях их приходилось воевать.

Военные действия в Карабахе прекратились 10 ноября, когда вступило в силу соглашение о перемирии, заключенное главами Армении, Азербайджана и России. Ряд регионов непризнанной Нагорно-Карабахской республики по условиям этих соглашений переходят под контроль Баку.

В Армению уже начали возвращаться добровольцы, которые воевали в Карабахе.

Один из вернувшихся домой ополченцев признает, что уже с первых дней войны открылось множество проблем в рядах защитников Арцаха. По его словам, почти все подразделения были плохо организованы, ощущалась нехватка оснащения. Почти никому из добровольцев не выдали обещанного обмундирования.

Неслаженность действий между ротами и пренебрежение со стороны командования, по сути, стало одной из причин поражения НРК.

Из-за проблем со средствами связи произошел курьезный случай, о котором решил теперь рассказать ополченец. По его словам, как-то ночью дозорные подняли базу по тревоге, предполагая нападение азербайджанцев.

После 20 минут стрельбы, казалось, что атаку противника удалось отбить. Утром же, обследовав место, откуда, как предполагалось, шел противник, обнаружили туши убитых свиней. Об этом инциденте рассказал на форуме Lost Armour пользователь по ником Andrewbek1974.

Источник: Информационное агентство «Informing»