Алиев поставил Путина перед фактом: турецкие военные будут в Нагорном Карабахе

О том, что турецкие военные будут присутствовать в Нагорном Карабахе заявил в телефонной беседе президент Азербайджана Ильхам Алиев главе российскому президенту Владимиру Путину, пишет TopDayNews.

По его словам, ввод турецких военных в Нагорный Карабах отвечает интересам Баку.

Комментируя ситуацию с нахождением турецких сил в Карабахе, аналитики отмечают, что их нахождение, по сути, даже не обсуждалось во время переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Поэтому напрашивается вывод, что это была инициатива азербайджанского лидера.

Указ о направлении в Азербайджан несколько тысяч турецких военных уже подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они отправятся в Карабах укомплектованные различным вооружением. И это вопреки заявлений Путина в отсутствии необходимости присутствия турецких сил в Карабахе.

В минувший вторник турецкий парламент постановил разрешить правительству отправить войска в Азербайджан. Турецкие военные будут наблюдать за соблюдением перемирия в Карабахе. Разрешение дано на год, но не исключено, что в дальнейшем оно будет продлеваться. Стоит отметить, что идею об отправке турецких военных в Карабах не поддержала только прокурдская Демократическая партия народов.

Отметим, в Карабах уже прибыли около 2 тыс. российских миротворцев, которые наблюдают за выполнением мирного соглашения сторонами конфликта. Они развернули посты как на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так и по Лачинскому коридору, который связывает НКР и Армению.

Источник: Информационное агентство «Informing»