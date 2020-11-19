Кедми рассказал, что будет на Закавказье после конфликта в Карабахе

Сегодня, 16:00

Ольга Громова

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Кедми рассказал, что будет на Закавказье после конфликта в Карабахе

Запад после окончания конфликта в Нагорном Карабахе не успокоится, считает эксперт из Израиля Яков Кедми. По его твердому убеждению, военная «возня в Закавказье» будет продолжаться.

В эфире программы «Соловьев LIVE» он заявил, что слишком много сил на текущий момент заинтересованы в этом регионе. При этом вряд ли США решатся идти военным путем. С большой долей вероятности можно говорить о том, что Вашингтон попытается задействовать свою дипломатию.

Следующей целью Запада, по мнению Кедми, может стать Грузия.

«Рядом с Карабахом есть страна, которая была создана не так давно. Она называется Грузия. Попытка мутить воду на Кавказе будет дальше... Будут попытки устроить революции и тому подобное, — убежден Яков Кедми.

Напомним, Нагорный Карабах новой горячей точкой на карте мира пробыл почти полтора месяца. Бои стартовали 27 сентября, а завершились 10 ноября, вскоре после подписания мирного соглашения Арменией, Азербайджаном и Россией.

Стороны согласились оставить за собой занятые позиции. Кроме того, Баку отойдет в срок до декабря три района, а на линии соприкосновения сроком на пять лет разместятся российские миротворцы.



Источник: Информационное агентство «Informing»

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