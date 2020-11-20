Армения потеряла 35% своих бронетанковых сил в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе показал, какое вооружение наиболее эффективно на данный момент.

Эксперты, анализируя исход боев, которые длились около полутора месяцев, в один голос говорят об эффективности беспилотников. Их применение позволило Азербайджану довольно быстро получить преимущество фактически по всей линии фронта.

А вот российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» в Армении раскритиковали. Это вооружение, отмечают армянские военные, не смогло обеспечить эффективную защиту воздушного пространства. И главная его проблема – обнаружение целей, передает Аvia.pro.

Ранее ЗРК «Тор» проходил испытания в Сирии, и там этот ЗРК успешно находил и поражал турецкие БПЛА Bayraktar TB2. Но в Нагорном Карабахе против этих же беспилотников, он оказался неэффективным.

По некоторым данным, в Карабахе были уничтожены пять ЗРК «Тор». А на фоне того, что Азербайджан сообщал о незначительном количестве сбитых его беспилотников, говорить об эффективности ЗРК «Тор» не приходится.

Не смогли показать себя с лучшей стороны и ЗРК С-300 «Фаворит», которые не смогли отразить атаки штурмовиков Су-25. К тому же их уничтожили азербайджанские беспилотники.

Источник: Информационное агентство «Informing»