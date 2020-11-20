Армения: в Карабахе уничтожены 5 российских ЗРК «Тор»

Сегодня, 14:55

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Армения: в Карабахе уничтожены 5 российских ЗРК «Тор»
ЗРК «Тор»

Армянские власти начали вовсю критиковать российское вооружение, мотивируя тем, что оно бесполезно, раз не смогло эффективно защитить их воздушное пространство. Речь, в частности, идет о новейших зенитно-ракетных комплексах «Тор». По мнению армянских военных экспертов, ЗРК не видит свои цели. В пример приводились азербайджанские беспилотники, которые беспрепятственно атаковали неподконтрольные им территории. Хотя в Сирии те же комплексы «Тор» зарекомендовали себя с лучшей стороны, пишет АвиаПро.

«В этом конфликте в Карабахе армянские силы противовоздушной обороны, оснащенные российской системой, показали плохие результаты и не смогли обеспечить эффективное прикрытие противовоздушной обороны боевым силам, что привело к частым и успешным налетам азербайджанских беспилотников. Плохие результаты продемонстрировала зенитно-ракетный комплекс «Тор», который является новейшей российской системой ПВО. ЗРК «Тор» российской армии прошел испытания на поле боя в Сирии. Такой ракетный комплекс может легко уничтожить турецкий БПЛА Bayraktar TB2, но, когда то же самое оружие было применено в Карабахе, оно оказалось совершенно неэффективным. БПЛА афганской армии уничтожило всего 5 комплексов системы «Тор», - так авторы китайского информиздания «Сина» описывают ситуацию с ЗРК.

И отмечают, что пять «убитых» комплексов, действительно, свидетельство полного провала, особенно наряду с заявлениями Баку о небольшом количестве их потерянных беспилотников.

Также разочаровали Ереван и ЗРК С-300 «Фаворит»: они не только не отразили нападение азербайджанских Су-25, но и сами «пали» от обычных беспилотников.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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