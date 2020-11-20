Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

Сегодня, 17:40

Ольга Громова

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Эрдоган заявил, что в новом миропорядке Турция занимает ведущее место

Реджеп Тайип Эрдоган в своем новом заявлении рассказал о ведущем месте Турции в новом миропорядке, сообщает агенство Anadolu.

Президент Турции отметил, что это только начало, ибо у его страны есть все возможности для расширения своей мощи и оказания еще большего влияние на процессы в новом политическом и экономическом устройстве мирового общества.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция смогла добиться больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией, нежели развитые страны. Какие конкретно достижения имеются ввиду, Anadolu не уточняет.


Ранее стало известно о том, что парламент Турции одобрил указ президента Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Документ разрешает военным пребывать на территории этой страны.

Напомним: в Нагорном Карабахе сроком на пять лет на линии соприкосновения размещается российский миротворческий контингент.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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