В РФ могут появиться новые выплаты по 15 тысяч рублей

Матерям, которые родили троих детей, надо предусмотреть дополнительные выплаты. Об этом в беседе с агентством URA заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, экс-министр труда Сергей Калашников.

По его словам, такие выплаты следует назначать женщинам сразу же после появления у них третьего ребенка. Однако такие выплаты с выходом многодетных россиянок на пенсию должны быть отменены.

При этом Калашников считает, что уменьшать пенсионный возраст тем, кто дал жизнь троим детям, не стоит. Потому что, по мнению депутата, в этом случае они не успеют заработать себе нормальную пенсию и не получат средств к существованию в старости.

«Если матерей отпускать на пенсию в раннем возрасте, они не заработают себе нормальной пенсии, у них попросту не будет пенсионного стажа», — пояснил Калашников.

Парламентарий считает, что матери должны работать на уровне с другими потому, что в РФ есть много несложной работы.

Ранее Сергей Чесноков, координатор общественного движения «За жизнь!», выступил с другой идеей - отправлять на пенсию женщин после рождения третьего ребенка и выплачивать им ежемесячно по 15 тысяч рублей.

Источник: Информационное агентство «Informing»