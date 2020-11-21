Десятки врачей свердловской больницы жалуются на снижение зарплаты в три раза

В Свердловской области врачи ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» в коллективном письме, адресованном региональному и федеральному Минздравам, прокуратуре и Следственному комитету, а также трудовой инспекции, пожаловались на снижение своей зарплаты в три раза. В этой связи они просят компетентные органы проверить медучреждение на предмет соблюдения Трудового кодекса, сообщает 66.ru. Под обращением подписались почти 80 человек.

Больницу, в которой трудятся медики, с конца мая перепрофилировали под ковид-госпиталь. В таком режиме медучреждение работало до августа, выплаты все начислялись вовремя, медперсонал получал порядка 70 тысяч рублей.

С октября больница снова начала принимать коронавирусных больных. При этом, как рассказал изданию один из врачей на условиях анонимности, нагрузка существенно увеличилась - вместо 20 нормативных пациентов приходилось заниматься 60-70 заразившимися.

Медик также объяснил, почему сотрудники согласились подписать задним числом допсоглашение к трудовому договору.

«Без подписания документа работать не допускали, поэтому многие подписали его на автомате», - поведал он.

Когда же пришла зарплата за октябрь, удивлению медперсонала ковид-госпиталя не было предела - ее снизили в три раза.

«Теперь нам будут выплачивать только оклад (20 тысяч рублей) плюс какой-то коэффициент (также около 20 тысяч рублей)», - констатировал собеседник издания.

Руководство больницы пояснило снижение зарплат тем, что медики получают так называемые федеральные и губернаторские надбавки.

Но и их начали задерживать, говорят врачи и медсестры. Поскольку договориться с руководством больницы не удалось, они решили написать коллективное письмо в компетентные органы.

Источник: Информационное агентство «Informing»