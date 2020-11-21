Трофейную военную технику армян везут в Азербайджан

Во время новой войны в Нагорном Карабахе подразделения ВС Азербайджана уничтожили и захватили очень много военной техники армии Армении. Порой бойцы последней уходили в отступление, бросая боевые машины на поле в состоянии полной боевой готовности, полностью обслуженными по технической части. В настоящее время все эти боевые трофеи целыми эшелонами едут по железной дороге в Азербайджан, сообщает Телеграм-канал «Sputnik Азербайджан» и публикует фото в качестве подтверждения.

Ожесточенные бои в Карабахе длились 44 суток кряду. За это время силы Баку захватили порядка 500 единиц армянской военной техники. Это танки, бронеавтомобили пехоты, арторудия и много другого вооружения.

Сейчас эта техника на полпути к Баку. Вчера Ильхам Алиев, президент Азербайджана, рассказал, что захваченную технику противника военные выставят в столице.

Напомним: боевые действия в Нагорном Карабахе были прекращены с 10 ноября. Мир на этой земле воцарился после подписанного трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией. Стороны конфликта договорились о том, что остаются на занятых позициях, а Азербайджану отходят три района в срок до декабря.

Источник: Информационное агентство «Informing»