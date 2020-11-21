США готовятся к наступательным действиям против России и КНР

Активную подготовку к наступательным мероприятиям против России и Китая начинает ВМС США — такую информацию сообщили журналисты. При этом отмечается, что пока США находится в активной вербальной фазе подготовки, и реальное снабжение американских атомных субмарин гиперзвуковыми ракетами, которые являют собой серьёзную угрозу для России и КНР, произойдет не раньше 2025 года, информирует «Аргументы Недели».

Согласно источнику, американский военно-промышленный комплекс разрабатывает гиперзвуковое оружие для всех видов ВС. В частности было указано, что ВМП планирует оснастить таким оружием свои сухопутные войска, ВМС. ВВС и даже корпус морской пехоты. Также известен и принцип разгона боеголовки до требуемой скорости — носитель поднимет планерную конструкцию на большую высоту, а затем БГ с помощью разгонного двигателя и гравитации получит требуемое ускорение. Причем на пике скорость боевого блока может превышать число Маха в пять или шесть раз.

О том, что к 2025 году гиперзвуковое оружие будет размещено в ограниченном объеме на подводных лодках, в середине ноября заявил Глава программы развития стратегических систем военно-морских сил вице-адмирал Джонни Вулф. Он отметил, что в качестве носителей скорее всего будут использоваться баллистические ракеты. При этом журналисты отмечают, что помимо подводок США намерено разместить гиперзвуковые ракеты на эсминцах класса «Зумвальт» и «Арли Берк». По мнению экспертов, такое стремление США обусловлено тем, что Америка «изо всех сил пытаются сдержать значительные успехи России в производстве новейшего оружия».

Также эксперты прогнозируют, что такая программа США по перевооружению не окажет существенного влияния на Россию, ведь она была и остается признанным лидером в области создания гиперзвукового оружия.

Источник: Информационное агентство «Informing»