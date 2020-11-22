Самолеты НАТО устроили провокацию с главами МИД и МО России во время их визита в Ереван

Сегодня, 10:15

Анна Лисова

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Самолеты НАТО устроили провокацию с главами МИД и МО России во время их визита в Ереван

Авиация НАТО устроила провокацию во время визита глав МИД и Минобороны РФ в Ереван. 

Как сообщает Аvia.pro, Грузия не пустила самолеты, которыми в Азербайджан летели глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговоры с армянским руководством. В итоге им пришлось проследовать над Черным морем и над турецкой территорией. 

Силы НАТО во время полета самолетов Шойгу и Лаврова, подняли в небо свои истребители и бомбардировщики. И это, как считают эксперты, не является случайным совпадением. 

В частности, сообщает телеграмм-канала «Военный обозреватель», в небо были подняты с авиабазы «Милденхолл» стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Также взлетели несколько истребителей F-16 с базы в ОАЭ. Взлетела военная авиация Великобритании и Турции. Наблюдение с воздуха осуществлялось вдоль Черноморского побережья России. 

Официально НАТО не комментирует задачи, которые осуществлялись военной авиацией. Но, как отмечают эксперты, выглядит этот как попытка альянса устроить провокацию. 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»

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