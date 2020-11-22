Самолеты НАТО устроили провокацию с главами МИД и МО России во время их визита в Ереван

Авиация НАТО устроила провокацию во время визита глав МИД и Минобороны РФ в Ереван.

Как сообщает Аvia.pro , Грузия не пустила самолеты, которыми в Азербайджан летели глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговоры с армянским руководством. В итоге им пришлось проследовать над Черным морем и над турецкой территорией.

Силы НАТО во время полета самолетов Шойгу и Лаврова, подняли в небо свои истребители и бомбардировщики. И это, как считают эксперты, не является случайным совпадением.





В частности, сообщает телеграмм-канала «Военный обозреватель», в небо были подняты с авиабазы «Милденхолл» стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. Также взлетели несколько истребителей F-16 с базы в ОАЭ. Взлетела военная авиация Великобритании и Турции. Наблюдение с воздуха осуществлялось вдоль Черноморского побережья России.

Официально НАТО не комментирует задачи, которые осуществлялись военной авиацией. Но, как отмечают эксперты, выглядит этот как попытка альянса устроить провокацию.

Источник: Информационное агентство «Informing»