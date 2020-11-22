Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху

Сегодня, 14:50

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Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху

Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху.

По словам пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калына, Турция с Россией в карабахском конфликте смогли сделать то, что не вышло ни у НАТО, ни у Евросоюза.

Так, Калын обвиняет ЕС и Альянс в том, что ни один из них не внес конкретное и реальное предложение по урегулированию конфликта. Москве и Анкаре удалось то, что не могли достигнуть страны на протяжении 30 лет, - успешно урегулировать противостояние в Карабахе.

«НАТО и ЕС не выдвинули конкретных и реалистичных предложений по урегулированию 30-летнего конфликта в Нагорном Карабахе, в то время как РФ и Турция смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу», - заявил Ибрагим Калын.

В настоящее время между Анкарой и Москвой, в частности, между представителями Минобороны, МИД и спецслужб, решается вопрос, как будет действовать мониторинговый центр по Карабаху. 

«В ближайшие дни будут установлены место и принципы работы центра. А также ответственность сторон», - уточнил пресс-секретарь.

11 ноября турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Россия и Турция подписали совместный документ о центре по контролю за перемирием в Карабахе. Представители двух стран примут участие в «совместной миротворческой миссии». Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Анкара и Москва будут сотрудничать по Карабаху посредством мониторингового центра на территории Азербайджана. Но «речи о совместных миротворческих силах не шло».

Источник: Информационное агентство «Informing»

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