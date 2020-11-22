Путин объяснил, почему Россия не пришла на помощь Армении в Карабахе

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» подробно и популярно объяснил, почему Россия не оказала военную помощь Армении, хотя является членом ОДКБ.

По словам российского лидера, Азербайджан вел войну не против Армении - боевые действия начались в отношении Нагорного Карабаха и велись на его территории. Республика эта официально Арменией так и не была признана. Поэтому фактически Баку прав.

«С точки зрения международного права это означает, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории являлись и являются частью Азербайджанской Республики», - акцентировал внимание Путин.

А поскольку на территорию Армении никакая страна не покушалась и не проявляла в отношении нее агрессии, Россия и ОДКБ не имели права ввязываться в этот конфликт.

Касательно военно-технического сотрудничества, Армения получала от России весь объем помощи. Москва сделала все для того, чтобы Ереван не ощущал себя всеми забытым.

Владимир Владимирович также обратил внимание на то, что у Армении еще в октябре были возможности для заключения соглашения о прекращении огня. Путин признался, что ему удалось уговорить Алиева, президента Азербайджана, прекратить войну. Он был готов согласиться на это, но Никол Пашинян, премьер-министр Армении, на мир не соглашался. Глава правительства настаивал на продолжении боевых действий. В результате Азербайджан взял Шуши и этим, практически, открыл себе дорогу на Степанакерт.

Но в столицу НКР Баку не вошел, напомним, ибо в ночь с девятого на десятое ноября было подписано трехстороннее соглашение о перемирии.

Источник: Информационное агентство «Informing»