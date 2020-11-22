Военных Турции задействуют в мониторинговом центре в Азербайджане

Сегодня, 20:30

Александр Зуев

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Военных Турции задействуют в мониторинговом центре в Азербайджане

Направляемые в Азербайджан турецкие военные на протяжении года  будут работать в совместном с Россией наблюдательном центре по Нагорному Карабаху. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. 17 ноября парламент Турции одобрил указ президента страны Эрдогана об отправке  подразделений в Азербайджан. 

Вскоре после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские и турецкие военнослужащие будут обеспечивать безопасность граждан в Карабахе. Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что отправка  военных это внутреннее дело Турции, а создание мониторингового центра — решение, принятое по  договоренности Москвы и Анкары.


Напомним, что с 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня.

В  документе, в котором говорится о прекращении боевых действий, сказано также и о введении в регион российских миротворцев, обмене пленными, передаче Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращении беженцев в Карабах.

Источник: Информационное агентство «Informing»

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