Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

Политолог Евгений Сатановский рассказал о том, как Россия заставила украинское руководство «остолбенеть».

Он заявил, что российский военный контингент в Карабахе стал шоком для Киева.

Успехи Азербайджана в карабахском конфликте подтолкнули некоторых украинских политиков к мысли о реализации подобного сценария для «освобождения» Донбасса и Крыма.

На фоне этого Киев провел военные учения с НАТО, включавшие разворот стратегического бомбардировщика B-52 над Харьковом с отработкой ядерного удара по России. А также Украина начала активно сотрудничать с Турцией в военно-технической сфере.

Но то, что в итоге в Карабах вошли российские военные, пусть и в качестве миротворцев, охладило пыл украинских политиков. Это стало сигналом, что при усугублении ситуации, в Донбассе тоже могут появиться российские военные.

«На Украине карабахский конфликт вызвал остолбенение военно-политического руководства, потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка. Она возникла внезапно для всех, включая Эрдогана, возникла без столкновений с Турцией, а блок НАТО не успел даже сказать «мяу», - заявил Сатановский.

По мнению политолога, попытка Украины силой вернуть контроль над Донбассом может сыграть на руку России. Поскольку в таком случае, считает Сатановский, руки у России будут развязаны. И тогда Москве, уверен он, следует «идти до Днепра, занимая левобережье со всеми городами», а также юг Украины, вплоть до Приднестровья.

Источник: Информационное агентство «Informing»