NI считает, что Байден отдаст Арктику России

Джо Байден как президент США поставит крест на арктических амбициях Штатов, поскольку в случае прихода к власти в качестве хозяина Белого дома сконцентрируется на антироссийской политике. Об этом пишет The National Interest.

«Существует большой риск, что новая администрация Белого дома не станет заниматься продвижением американских интересов в Арктике, и Россия в полной мере воспользуется этим», – говорится в публикации обозревателя Ника Солхейма.

Он убежден, что Джо Байден сосредоточится на вмешательстве во внутренние дела Ближнего Востока, а другие внешнеполитические вопросы, в том числе освоения Арктики, у него будут «пылиться в углу».

«С точки зрения геополитического мышления, американский истеблишмент, определяющий внешнюю политику, был охвачен паранойей времен холодной войны», - пишет Солхейм.

Далее он поясняет, что она проявляется в том, что российской авиации и кораблям в стране приписывают непомерную агрессию и пытаются ей запугать пилотов и моряков. И это вместо того, чтобы признать факт провокации со стороны США.

Автор The National Interest считает, что это нагнетание страха ущербно не только для отношений Москвы и Вашингтона, но также создает напряжение в отношениях между США и другими арктическими странами.

Ухудшение отношений с главной арктической нацией, по мнению обозревателя, нанесло удар, в первую очередь, по самим США, по их международному авторитету.

Широко разрекламированное "возвращение к нормальной жизни" при Байдене, как подчеркивается в статье, будет "возвращением к американской арктической ненужности».

Источник: Информационное агентство «Informing»